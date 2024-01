Leggo (F. Balzani) – La Roma più bella, o poco ci manca. Che però porta solo un punto tra i miracoli di Carnesecchi, gli errori di Aureliano e una difesa in costante emergenza, scrive Francesco Balzani su Leggo. La squadra di Mourinho gioca un primo tempo, ma a freddo finisce sotto per la distrazione di Llorente e Karsdorp che spiana la strada a Koopmeiners. I giallorossi non demordono e illuminati da un Dybala magnifico trovano tre volte Carnesecchi sullo loro strada. Il portiere non può nulla sulla sciocchezza di Ruggeri che entra a gamba tesa su Karsdorp dopo un’azione arrembante dei padroni di casa. Il regolamento direbbe rosso (basti vedere Mazzocchi in Torino-Napoli) e rigore. Ci scappa solo il penalty segnato alla perfezione proprio dalla Joya. Su ci ci sarebbe anche un fallo da arancione di Kolasinac al limite dell’area alla fine del primo tempo. L’episodio fa infuriare Mourinho e i 60 mila dell’Olimpico.