Il Tempo (L. Pes) – Ranieri ritrova le sue frecce: Saelemaekers e Angelino verso il derby da protagonisti. Il belga torna dopo la squalifica e punta a ripetere la prestazione dell’andata, quando segnò e servì un assist. Con 6 gol stagionali, è al record personale in Serie A. Angelino, invece, cerca il rilancio dopo due prove opache: Ranieri conta sulle sue incursioni a sinistra.

In due hanno segnato 10 reti, dato inedito per gli esterni della Roma negli ultimi anni. Intanto il futuro di Saelemaekers è legato alle mosse del Milan, con la Roma che ha già manifestato la volontà di trattenerlo. Ufficiale il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Roma per la trasferta del 27 aprile a San Siro.