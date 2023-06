Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a “Calciomercato l’originale”, il mercato dell’Inter è bloccato dalla mancata cessione di Brozovic che tarda ad arrivare. L’uscita del croato avrebbe garantito liquidità per finanziare i movimenti di mercato, e venerdì è fissato un incontro tra il Sassuolo e la società nerazzurra. L’Inter, data attualmente in vantaggio sul centrocampista rispetto agli altri club, deve trovare una soluzione che garantisca di liberare risorse finanziarie e continuare a operare sul mercato in entrata.