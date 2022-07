Frattesi si allontana, la Roma vira su Aouar

Il Corriere dello Sport (R.Maida) – Rischia di saltare Frattesi alla Roma. Il Sassuolo non può aspettare i tempi tecnici ed economici che stritolano Tiago Pinto, perché ha deciso di vendere solo due dei suoi gioielli. Ieri il procuratore Riso ha ammesso di non aver più sentito aggiornamenti sul tema. Nonostante un accordo già raggiunto tra club e giocatore, la trattativa è incagliata. E Mourinho, che nel frattempo ha bloccato la partenza di Veretout, aspetta un altro centrocampista che possa sostituire Mkhitaryan. Non sarà Saul, che è stato proposto ma guadagna troppo. Potrebbe essere Aouar, che non ha ancora rinnovato con il Lione in scadenza nel 2023. Oppure l’austriaco Sabitzer, in uscita dal Bayern Monaco.