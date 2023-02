Frattesi, la Roma ha ritentato nel mercato di gennaio. Zaniolo la causa del mancato affondo

La Roma rimane la vera pretendente per Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo, inseguito a più riprese dalla società e da Pinto, è ancor in cima alla lista dei desideri per il reparto della mediana ritenuto un giocatore unico per le sue caratteristiche. In estate ci sarà probabilmente un’asta sul talento italiano che ora ha diverse pretendenti: Juventus e Milan infatti seguono la situazione del classe ’99.

Tanto l’interesse dei giallorossi che alla fine del mercato, come riportato da Calciomercato.com, la società avrebbe ritentato una operazione lampo per portare il centrocampista cresciuto nel settore giovanile giallorosso. La mancata partenza di Zaniolo, direzione Bournemouth, ha reso vano il tutto. E chissà che ora le altre big del campionato possano invece passare all’attacco.