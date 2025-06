La pesante sconfitta per 5-0 contro il Paris Saint-Germain in finale di Champions League ha lasciato scorie non solo in campo, ma anche nello spogliatoio dell’Inter. Protagonista di un acceso confronto nel post-partita è stato Davide Frattesi, rimasto in panchina per tutta la durata del match. Un’esclusione che ha lasciato il centrocampista profondamente deluso.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta, il calciatore nero azzurro ha cercato subito un confronto con il suo allenatore, chiedendogli spiegazioni per il mancato impiego. Il dialogo è stato breve ma teso, segnato da amarezza e incomprensione.

Con sette gol in 47 presenze stagionali, Frattesi si aspettava un ruolo più centrale nella partita più importante. Ora il futuro è tutto da scrivere: se Inzaghi resterà alla guida dell’Inter, l’addio del centrocampista appare scontato. In caso contrario, la sua posizione potrebbe essere rivalutata.