Frattesi e cessioni: settimana decisiva. Pinto attende il via libera dei Friedkin

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – Ora tocca alla proprietà. Il gm Tiago Pinto a breve dovrà confrontarsi con i Friedkin per capire il margine operativo per chiudere diverse situazioni. Ad esempio, c’è la situazione Frattesi che attende. Il giocatore preme per andare alla Roma, che vanta lo sconto del 30% dovuto alla clausola sulla rivendita. I giallorossi, però, non vogliono pagare più di una quindicina di milioni, inserendo nella trattativa il baby Volpato, da valutare circa 3 milioni. Per chiudere, però, occorre l’ok dei Friedkin anche sulle cessioni. Di sicuro Pinto relazionerà sulla questione Zaniolo, così come sulle offerte che arrivano per Veretout, Kluivert, Villar e Diawara, con cui occorrerà fare cassa. I primi due hanno mercato in Francia, con l’olandese che piace anche al West Ham, ma nessuno al momento arriva a pagare i 15 milioni richiesti. Discorso diverso per gli altri due: lo spagnolo piace alla Samp, in Spagna e Turchia, ma si arriva al massimo a 6-7 milioni. Discorso analogo per Diawara, complicato anche dall’alto ingaggio. Perez potrebbe essere inserito nella trattativa per Ramos del Benfica.