Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – È l’estate giusta per preparare le valigie, salutare il Sassuolo e partire per cominciare una nuova avventura. Dove? Questo anche il diretto interessato al momento non lo sa. Una cosa però e certa, Davide Frattesi vuole restare in Italia e giocare in un top club della Serie A per crescere, migliorare e restare in pianta stabile nel giro della Nazionale. Si apre quindi l’asta per il centrocampista del Sassuolo, la concorrenza tra le squadre di vertice fa sognare il ragazzo ma anche il club emiliano che, oltre a sperare ancora in una cessione nella ricca Premier, stavolta fiuta nell’aria anche un importante operazione in Italia che nella scorsa stagione era sfuggita per un mercato penalizzato dalla mancanza di liquidità.

Non si naviga certo nell’oro anche in questa sessione estiva ma tra le cessioni, i ricavi dai vari percorsi in Europa e qualche sacrificio le principali squadre del nostro campionato si sono messe in fila e fiutano il colpaccio. La Roma sta flirtando ormai da due anni con il ragazzo che vorrebbe finalmente riportare a Trigoria. Tiago Pinto ha già chiesto informazioni Carnevali sul centrocampista valutato 40 milioni di euro. Tanti, troppi per la Roma che punta a scendere sul prezzo del cartellino facendo leva sui giovani, ma anche sul 30% della futura rivendita che ha sul ragazzo ceduto al Sassuolo nel 2017. La Roma quindi può scegliere se aspettare la sua cessione ad altri club, e in cassare ad esempio 12 milioni sui 40 dell’affare, oppure se sfruttare la percentuale per abbassare il prezzo d’acquisto.

Juve e Lazio al momento non sono favorite nella corsa a Frattesi. Per il Napoli Frattesi è un vecchio pallino di Giuntoli, ma al momento i partenopei sono bloccati dalla questione allenatore. L’Inter sta valutando un’operazione stile Barella. Il Sassuolo peró non ha fretta: è pronto ad incontrare i club interessati al calciatore piu volte per arrivare alla miglior offerta.