Frattesi, affare di cuore: la Roma vuole riprenderlo, lui non vede l’ora di tornare

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Da una parte c’è la Roma che aspetta di capire e vedere per affondare il colpo, dall’altra il Sassuolo che gioca di fino e sembra non voler scendere dalla valutazione di 30 milioni di euro. In mezzo, invece, c’è lui, Davide Frattesi, che dopo aver passato qualche giorno di vacanza ad Ostia con gli amici del cuore adesso si sta godendo le meritate vacanze. Con un solo pensiero in testa, però, il ritorno alla Roma.

Al momento attuale Roma e Sassuolo non si sono ancora messi a tavolino per trattare direttamente il passaggio di proprietà del giocatore azzurro. Si stanno muovendo a distanza, si stanno annusando tramite l’operato di alcuni intermediari, per capire fino a dover potersi spingere, da una parte e dall’altra.

Di certo da parte della Roma c’è la volontà di riportare a casa il giocatore, Frattesi ha informato anche il Sassuolo, manifestandogli la sua voglia di tornare a vestire presto la casacca giallorossa.

Ad oggi, però, c’è ancora distanza tra la richiesta del Sassuolo e la valutazione della Roma. Ballano 7-8 milioni di euro, tra i 30 milioni chiesti da Sassuolo e i 22-23 che la Roma è pronta ad offrire. Che poi non sarebbero quelli da tirare fuori, perché a Trigoria vantano ancora quel famoso 30% sulla futura rivendita dal giocatore da scalare eventualmente dal prezzo di acquisto. Il che vorrebbe dire – a conti – fatti pagare Frattesi 15-16 milioni di euro, più o meno proprio la cifra stabilita per il suo riacquisto fino a due anni fa