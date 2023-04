Frattesi a metà strada tra Juventus e Roma Decidono le coppe

La Gazzetta dello Sport – Nella passata estate Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, è stato molto vicino alla Roma, ma alla fine l’affare non andò in porto. In questi mesi c’è stato un sostanziale stop, anche se sono tornate di moda le voci che lo accostano alla Juventus. Molto però dipenderà anche da come finirà la stagione delle due squadre: i bianconeri attendendo il verdetto delle sentenze per capire se giocheranno o meno in Europa il prossimo anno, mentre i giallorossi sono in piena corsi per qualificarsi in Champions. Inoltre, non va sottovalutato il fatto che la Roma possiede il 30% della futura vendita del calciatore.