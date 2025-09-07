Non solo calcio giocato, ma anche momenti leggeri e curiosi durante le giornate dedicate alle Nazionali. Alla vigilia della sfida di qualificazione al Mondiale 2026 tra Francia e Islanda, Manu Koné si è presentato in conferenza stampa per commentare l’impegno dei Bleus e il buon momento personale dopo la prestazione convincente offerta contro l’Ucraina.

Il centrocampista della Roma è stato però protagonista anche di un siparietto divertente. Un giornalista locale, infatti, ha scelto di presentarsi all’incontro con i media indossando la maglia giallorossa, dichiarando apertamente la propria fede romanista. La scena non è passata inosservata e ha immediatamente strappato un sorriso a Koné, visibilmente divertito dalla situazione insolita.

Un piccolo episodio che testimonia come l’entusiasmo per la Roma stia crescendo anche oltre i confini italiani e che, allo stesso tempo, mette in risalto il feeling positivo che il centrocampista sta costruendo tanto con il club capitolino quanto con la Nazionale francese.

