Francia di rimonta: 2-1 all’Islanda, Koné in campo per 90

Alle 20:45 la Francia è tornata protagonista. A Parigi è arrivata l’Islanda, per la seconda giornata delle qualificazioni al Mondiale 2026. Vittoria sofferta, ma pesantissima: dopo l’esordio vincente con l’Ucraina, i Bleus piazzano un altro colpo e si avvicinano con decisione alla rassegna iridata di questa estate.

Dentro dal 1’ Manu Koné. Il centrocampista della Roma, classe 2001, non ha lasciato il campo per tutti i 90 minuti. In coppia con Tchouaméni espulso nel finale, ha fatto da diga davanti alla difesa nel 4-2-3-1 di Deschamps. Il giallorosso ha dovuto convivere a lungo con il giallo preso al 29’, ma non ha abbassato l’intensità.

La partita? Emozioni forti. Islanda avanti al 21’ con Gudjohnsen, ma al 45’ Mbappé ha rimesso in equilibrio dal dischetto. Nella ripresa ci ha pensato Barcola al 62’ a firmare la rimonta. Brivido all’ultimo: ancora Gudjohnsen aveva trovato il pari, ma il VAR ha cancellato tutto.

Finale 2-1, Francia sola in vetta con 6 punti. Islanda ferma a 3, Ucraina e Azerbaigian inseguono a 1.

La formazione di Deschamps (4-3-3): Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano, T. Hernández; Tchouaméni, Koné, Barcola; Olise, M. Thuram, Mbappé.