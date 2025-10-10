Prosegue il cammino della Francia verso il Mondiale 2026, con la sfida di questa sera contro l’Azerbaigian che si giocherà al Parc des Princes di Parigi. I transalpini, finora perfetti nel loro percorso di qualificazione, cercano altri tre punti per consolidare il primato nel Gruppo D. Gli azeri, invece, sono fanalino di coda con un solo punto raccolto nelle prime due giornate.

Il commissario tecnico Didier Deschamps ha deciso di lasciare inizialmente in panchina Manu Koné, centrocampista della Roma. Il giovane giallorosso, dunque, non sarà titolare nella gara di questa sera: il tecnico francese si affiderà al duo Thuram-Rabiot in mezzo al campo per dare equilibrio e dinamismo alla squadra.

Un turno di riposo che potrebbe comunque aprire a Koné la possibilità di subentrare a gara in corso, continuando così il suo percorso di crescita in nazionale maggiore.