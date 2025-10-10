Prosegue senza intoppi il percorso della Francia nelle qualificazioni al Mondiale 2026. Al Parc des Princes di Parigi, la squadra di Didier Deschamps ha superato con un netto 3-0 l’Azerbaigian, confermandosi in vetta al Gruppo D e mantenendo il punteggio pieno dopo tre giornate. Un’altra prova di forza dei Bleus, trascinati dal talento e dall’efficacia delle loro stelle.

I gol che hanno deciso la sfida portano la firma di Mbappé, Rabiot e Thauvin, in una gara dominata dall’inizio alla fine. Tra i non protagonisti della serata figura Manu Koné, centrocampista della Roma, che è rimasto in panchina per tutta la durata del match.

Deschamps ha preferito non rischiarlo, puntando su altri profili in mezzo al campo, ma il giovane giallorosso resta una pedina importante nel progetto francese e potrebbe trovare spazio nelle prossime sfide di qualificazione.