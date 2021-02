Foulon: “Punto importantissimo in chiave salvezza. Rigore? C’era preoccupazione, per fortuna è stato segnalato il fuorigioco”

Dam Foulon, esterno del Benevento, ha tremato nei secondi finali di partita. Il suo fallo da rigore su El Shaarawy poteva costare caro alla squadra di Inzaghi che poi è stata salvata dal VAR che ha segnalato il fuorigioco di Pellegrini. Il terzino parla proprio di quell’episodio. Queste le sue parole riportate dal sito ottopagine.it:

“Penso che oggi (ieri, ndr) sia un punto importantissimo in chiave salvezza. Sono molto felice per me e per la squadra. Il rigore? C’era preoccupazione. Fortunatamente è stato segnalato il fuorigioco, quindi il fallo non è importante. Resta la bella partita e ne sono davvero felice. Ultimamente sono stato un po’ fuori, subentrando in corso d’opera. Adesso il mister mi ha dato l’occasione per giocare da titolare e ho fatto del mio meglio per la squadra. Il calcio italiano mi piace molto. Sono qui per migliorare giorno dopo giorno. Devo dire che mi mancano i tifosi, prima di venire a Benevento ho visto i video e mi sono piaciuti tanto. Ho bisogno del calore della gente. Dipende dalla partita. Se giochiamo contro un avversario alla nostra portata, mi piace giocare anche più alto. In alternativa sono giovane e voglio giocare ovunque, non è importante. Sarà un’altra partita difficile. Dovremo essere compatti come stasera, cercheremo di prepararla nel migliore dei modi“.