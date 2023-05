Forze fresche. Tocca a Elsha e Solbakken

Corriere dello Sport (R. Maida) – Il primo pensiero della domenica è stato dedicato a Marash Kumbulla. La notizia della rottura del crociato ha generato un grande dispiacere nella famiglia Roma, che perde un ricambio importante in difesa e un professionista amato da tutti. Ma José Mourinho, dopo aver consolato il suo giocatore, deve pensare a costruire una squadra competitiva per la partita di Monza, in programma già tra due giorni, e per quelle a venire.

Come progetterà la squadra Mourinho? La soluzione più scontata sarebbe il ritorno alla difesa a quattro, che aveva prodotto una bella vittoria contro la Sampdoria, in una situazione quasi identica: mancavano tre centrali di ruolo. In questo caso i difensori sarebbero Mancini e Ibañez, con Celik confermato a destra e Zalewski promosso a sinistra al posto di Spinazzola. Ma Zalewski arretrato nel ruolo di terzino puro è un azzardo che per Mourinho può avere senso solo per un pezzo di partita, meno dall’inizio.

Questo è il grande problema: la Roma deve gestire alcuni giocatori, Spinazzola incluso, ma non ha abbastanza soluzioni alternative.

Davanti invece è previsto il ricorso alle forze fresche: El Shaarawy e soprattutto Solbakken, che sabato sono partiti dalla panchina, dietro ad Abraham. Da vedere se Mourinho vorrà risparmiare Pellegrini, che viene da un ciclo senza riposo molto dispendioso e va dosato. Ma è il piano per Dybala la priorità, in vista dell’Inter e della doppia semifinale di Europa League.