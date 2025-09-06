Corriere dello Sport(G.Marota)– La difesa giallorossa è la migliore: 11 gol presi nei 9 mesi del 2025. Ranieri e Gasperini tramite questa solidità hanno portato 55 punti in 22 gare. Sembra che la fiducia dei propri mezzi sia aumentata da quando è arrivato Ranieri lo scorso anno; risultato dopo risultato, e con la rincorsa clamorosa per un posto in Champions, la Roma ha acquisito grande fiducia.

La fortezza giallorossa negli ultimi 9 mesi è stata la squadra meno battuta nei campionati top 5: 11 reti subite in 22 partite di campionato.Non c’è squadra in giro che abbia fatto meglio. Il Napoli di Conte con 15 clean sheet si è avvicinato. Guardando all’estero, il distacco meno evidente è avvenuto con l‘Athletic Bilbao (16 reti), e l‘Arsenal (18).

Claudio Ranieri ha portato questa qualitàdifensiva lo scorso anno. Gasperini è ripartito dalle certezze già presenti nel gruppo, e aggiungendo la sfrontatezza tipica del suo stile di gioco. In difesa gli ultimi arrivati Ghilardi e Ziolkowski devono ancora debuttare. Gasp ha utilizzato solo 16 calciatori in 180 minuti, con Celik come unico cambio in difesa. Vedremo se questi giovani prospetti acquisiranno i principi dell’allenatore e troveranno spazio nelle prossime giornate.