“Forte Mancio!”, gran gol di Mancini in allenamento – VIDEO

Prosegue il lavoro della Roma a Trigoria, in vista della ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali, con la prossima gara in programma domenica alle ore 15 allo Stadio Olimpico, contro il Parma. Attraverso il proprio profilo Twitter, la società capitolina ha pubblicato un video estratto dalla seduta di questa mattina, durante la quale nelle partitelle a campo ridotto, Gianluca Mancini si è reso protagonista di un grande gol, con una conclusione al volo. Di seguito, il tweet originale: