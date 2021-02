Fonseca vuole tornare Zorro: “Se vinco la Coppa potrei farlo”

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Marco Porzio Catone diceva che “non bisognerebbe tornare dove si è stati felici”. Paulo Fonseca, però, vi è stato costretto da un calendario burlone e, alla vigilia, prende ad anestetizzare ricordi e timori con grande filosofia: “È speciale tornare qui a Braga. Sono stato qui in un anno molto felice, abbiamo vinto la Coppa. Ho lasciato tanti amici, ed è bello rivedere quelli che hanno lavorato con me“.

Fonseca vuole volare basso: “Non posso promettere di vincere l’Europa League, perché penso sia impossibile con così tante squadre forti. Ovviamente vogliamo arrivare il più lontano possibile. L’anno scorso siamo stati eliminati dal Siviglia, che alla fine ha vinto. Credo che con un anno di lavoro in più saremo più forti e cercheremo di fare meglio, così come in campionato. La Roma è un club ambizioso e si avvicina sempre di più alla vittoria di titoli, cosa che non ha fatto negli anni. Niente mi soddisferebbe di più che regalarglielo. Tuttavia, dobbiamo restare con i piedi per terra ed essere realistici riguardo alle nostre possibilità“.

Proprio per questo, se accadesse, chissà se Fonseca non sorprenderà ancora tutti come quando, allo Shakhtar, si vestì da Zorro dopo essersi qualificato agli ottavi di Champions. “Non ce l’ho in programma né ci penso, ma chi lo sa? Qualcosa può succedere. Penso che a volte i momenti nel calcio debbano essere celebrati in un modo unico. Dipenderà da molte cose, ma può succedere“. Il Braga è avvisato.