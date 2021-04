Fonseca: “Voglio l’atteggiamento delle ultime due partite. I ragazzi hanno capito. Calafiori titolare. I dettagli saranno importanti”

Pagine Romaniste – Paulo Fonseca, allenatore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Ajax. Queste le sue parole:

Partita dove si respira grande attesa. Che tipo di atteggiamento vuole dalla sua squadra?

Sappiamo che la partita più importante della stagione fino ad ora. Sono fortissimi, importante non pensare all’andata. Voglio una squadra che vuole lottare fino alla fine. Una squadra con un atteggiamento che abbiamo visto nelle ultime due partite, che vuole lottare per vincere. So che i ragazzi hanno capito l’importanza di questo momento.

L’Ajax ha sempre fatto bene in trasferta in Europa…

Per questo dico che la qualificazione non è chiusa. Loro sono forti e verranno qua per vincere, dobbiamo capire che dobbiamo essere concentrati.

Calafiori ha sottolineato che non c’è coraggio per lanciare i giovani. Può giocare dall’inizio?

Si, giocherà domani. E’ entrato molto bene giovedì.

Episodi difensivi…

I dettagli sono importanti, abbiamo fatto le nostre analisi e ci abbiamo lavorato sopra. E’ importante che la squadra rimanga concentrata difensivamente.

Ha preparato qualcora per evitare i momenti di panico che capitano alla Roma?

Abbiamo la capacità di capire che non la possiamo sbagliare. Dobbiamo essere equilibrati ed è improtante. Ad Amsterdam abbiamo avuto un momento difficile e siamo rimasti sempre equilibrati cambiando la partita.

Che cosa pensa di Karsdorp?

Sta facendo una grande stagione. Ha imparato molto e sta con fiducia. Può migliorare ancora.

Smalling?

Ha iniziato ora individuale in campo e penso che sia vicino al ritorno. E’ una questione di fiducia del giocatore.

L’aggressione dell’Ajax preoccupa?

Loro pressano alti e bene, spesso a uomo e noi ci siamo preparati. Sarà un momento della partita importante, uscire da questa pressione forte. Ci siamo preparati.

Cambierà dal punto di vista tecnico-tattico la partita? Come arriva la Roma dal punto di vista fisico e mentale?

Molto bene, siamo motivati e i ragazzi hanno capito l’importanza di questo momento. Abbiamo preparato la partita come facciamo sempre. Sono molto forti nella pressione e abbiamo preparato questi momenti per non lasciar fare quello che vogliono.