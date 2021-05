Fonseca verso Firenze

Il Tempo (F. Biafora) – Il futuro di Fonseca è destinato ancora ad essere legato alla Serie A e probabilmente tinto di viola. Nelle scorse settimane la Roma ha ufficializzato che nella prossima stagione la panchina giallorossa sarà affidata a Mourinho e contestualmente ha ringraziato l’ex tecnico dello Shakhtar, annunciando che il rapporto si sarebbe interrotto a fine campionato.

Gli agenti di Fonseca da tempo si stanno muovendo alla ricerca di una nuova squadra e in questo momento ci sono buone possibilità che l’allenatore di Nampula si sieda sulla panchina della Fiorentina di Commisso, che si separerà da Iachini.

La prima scelta del club toscano era Gattuso, con cui i contatti erano più che avanzati, ma proprio a pochi passi dalla firma sul contratto l’allenatore calabrese ha deciso di fare un passo indietro e (per ora) ha rinunciato ad un ricco accordo da quasi 3 milioni annui. Pradè e Barone si sono quindi subito mossi alla ricerca di un’alternativa e hanno ripreso i contatti con l’entourage di Fonseca, che già a marzo aveva ricevuto un timido approccio da Firenze (in quel periodo si erano fatte sotto anche Napoli, Slavia Praga e Zenit, mentre più recentemente il Tottenham ha chiesto informazioni).

Da parte del tecnico portoghese c’è stata un’immediata disponibilità a trattare, vista anche l’offerta economica messa sul tavolo dalla Fiorentina, che, per cercare di dare una svolta ai risultati dopo anni bui, garantisce uno stipendio simile, se non addirittura più alto, di quello che Fonseca ha percepito nelle due stagioni in cui ha guidato la Roma. L’ipotesi di restare in Serie A non è stata affatto scartata dal tecnico anzi, l’Italia ha conquistato lui e la moglie e inoltre l’idea di tentare la strada di un’altra esperienza in un campionato così preparato dal punto di vista tattico lo affascina.