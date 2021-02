Fonseca vede i segnali giusti

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – Paulo Fonseca ha capito di non essere stato capito, o forse di non essersi spiegato bene. Se qualcuno crede che sia rimasto soddisfatto dalla sconfitta di Torino, è completamente fuori strada. Fonseca è il più arrabbiato di tutti per l’occasione persa, serve ben altro per saziarne l’ambizione. E lo ha fatto sapere anche ai giocatori, durante le riunioni interne. Nel post Juventus si era definito “orgoglioso” dell’atteggiamento della squadra, ma intendeva limitare l’aggettivo all’interpretazione della partita, ma è il primo a sapere che non è bastato. Che non si può essere contenti quando si perde 2-0.

Leggi anche: Pinto è pronto a portare il capo scout del Benfica alla Roma

Alla squadra chiede la solita reazione. La Roma non vince mai gli scontri diretti, ma questa sconfitta è stata meno grave delle altre. La doppia sfida contro Udinese e Benevento, se vale la tradizione del girone d’andata, può consolidare le credenziali da Champions. Il destino di Fonseca è strano, a Roma viene spesso criticato, mentre i suoi colleghi lo stimano. Le indiscrezioni su Allegri continuano, le certezze sul futuro diminuiscono. Nella gestione di Dzeko ha ricevuto l’appoggio della società, che attraverso Tiago Pinto è intervenuta per chiarire i ruoli e degradare il capitano.