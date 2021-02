Fonseca, stop senza drammi: “Non siamo stati brillanti”

Il Messaggero (S. Carina) – Suo malgrado, Fonseca è stato buon profeta. Lo scorso 31 gennaio, dopo il netto 3-1 al Verona, a chi gli chiedeva della ritrovata brillantezza della squadra, il tecnico rispose in modo molto chiaro: “Quello che è cambiato è che siamo usciti dalla Coppa Italia e abbiamo avuto una settimana lunga per lavorare di più. Quando giochiamo ogni 3 giorni, facciamo fatica“.

Tre settimane dopo, le parole del portoghese suonano quantomai attuali e sinistre. Perché al primo accenno di tour de force, la Roma frena. E lo fa giocando per una buona quarantina di minuti con un uomo in più: “Poca brillantezza? Sì, forse anche se non penso sia stata una questione fisica. Sono mancate le iniziative individuali, l’uno contro uno sulle corsie laterali, la concretezza, siamo stati lenti a finalizzare. Anche se va detto che il Benevento si è chiuso bene”. Guardando la classifica, la sensazione di un’occasione persa è forte. Paulo, però, fa scudo: “Nessun passo indietro, è stata soltanto una partita difficile“.