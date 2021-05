Fonseca: “Sto bene. Mourinho è un grande allenatore, farà un ottimo lavoro”

Paulo Fonseca ha rilasciato le consuete dichiarazioni nella conferenza stampa della vigilia alla gara col Manchester United. Ecco le sue parole:

È successo ieri in poche ore: come sta vivendo questo momento? Un suo giudizio su Mourinho?

La professionalità per me è un valore sacro. Sto bene, sto come il primo giorno in cui sono arrivato: sono motivato e voglio fare il meglio per la Roma fino all’ultimo giorno che sarò qui. Mourinho è un grande allenatore, farà un grande lavoro qui perché è un grande allenatore.

E’ una delle prove più difficili lavorare in questa situazione? Non è una delle prove più difficili della mia carriera, vivo questo momento con la stessa normale alita, da professionista focalizzato nel mio lavoro fino all’ultimo giorno.

Può esserci un miracolo come con il Barcellona? Non è facile battere 4-0 il Manchester, ma ho visto e vissuto tante cose nel calcio. Non c’è impossibile. Io credo in tutto.

Pensava di poter dare qualcosa alla Roma? parlando onestamente, è tempo di prendere strade diverse.

Domani giocherà con due punte? Vediamo domani.