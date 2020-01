Fonseca: “Stavolta la palla non voleva entrare”

Il trenta è il numero di questo inizio di 2020. Trenta sono le sconfitte della Roma della sua storia nella prima dell’anno (nessuno ha fatto peggio in Serie A). Trenta sono anche i tiri in porta dei giallorossi contro il Torino, mai così tanti dal 2013. Paulo Fonseca ha lo sguardo dei giorni tristi e dice: “Stavolta la palla non voleva entrare. Sono deluso perché abbiamo perso, ma devo dire che non è stata una questione di atteggiamento. I giocatori hanno lavorato, hanno fatto molte cose belle. Per me abbiamo sbagliato in due momenti: nella finalizzazione, abbiamo fatto 31 tiri in porta, e nel contropiede del Torino. Ma non è stata una questione di atteggiamento oggi”. Nel mirino anche l’arbitraggio di Di Bello: “Tutti abbiamo visto, ma non voglio parlare di arbitri. Abbiamo perso, che devo dire dopo questo risultato? Se mi chiedete se mi è piaciuto l’arbitraggio vi dico di no, ma non voglio scuse per questo risultato”. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.