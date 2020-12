Fonseca sorride: ritrova la sua Roma

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Fonseca ritrova la sua Roma. L’emergenza sta per finire, anche se agli assenti per domani a Bologna si aggiunge anche il primo squalificato in campionato, Pedro. Il provino di ieri ha evidenziato i progressi di Pellegrini e Veretout. Entrambi hanno lavorato con i compagni e dovrebbero essere recuperati per la trasferta in Emilia. Il primo è pronto per giocare dal primo minuto. Lorenzo giocherà più avanti, alle spalle di Dzeko. Anche Veretout migliora, ma trattandosi per lui di un problema muscolare potrebbe partire dalla panchina. La difesa è praticamente fatta, Smalling e Kumbulla sono recuperati, andranno a formare il reparto con Ibanez. Un ritorno importante quello dell’inglese, che finora in campionato ha giocato solo due partite. Mirante salterà il suo ritorno da ex a Bologna. Il portiere si è infortunato giovedì in allenamento. In una partitella si è lussato il dito di una mano su un tiro. Difficile il suo recupero. È pronto Lopez, domani festeggerà il suo ventiseiesimo compleanno tra i pali al Dall’Ara.