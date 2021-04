Fonseca: “Contrario alla Superleague, il calcio è dei tifosi. Non è tempo di fare bilanci”

Paulo Fonseca ha rilasciato le consuete dichiarazioni nella conferenza stampa che anticipa la gara di domani contro l’Atalanta. Ecco le sue parole:

E’ successo di tutto con la Superleague, che idea si è fatto?

Come quasi tutti gli allenatori io sono totalmente contrario. In questo momento sono d’accordo col fare passi avanti nel calcio, che in questo momento ha dimostrato una cosa: che il calcio sono i tifosi, gli allenatori e i giocatori. Noi abbiamo dimostrato che i più importanti sono i tifosi. Sono orgoglioso di questa presa di posizione dei professionisti del calcio. E sono orgoglioso della posizione della Roma.

La squadra ha limiti strutturali?

Fino a marzo siamo sempre stati tra le prime quattro, dopo abbiamo perso dei giocatori importanti. Ora abbiamo l’Europa League mentre tutti gli altri hanno la settimana libera. Ho fatto diversi cambi ed è successo questo, vogliamo tornare ad essere forti anche in Serie A e domani vogliamo fare una buona partita.

La Roma deve ispirarsi all’Atalanta?

Dobbiamo ammirare quello che sta facendo l’Atalanta ma sono due club diversi, non dobbiamo fare paragoni.

Un bilancio sulla stagione.

Penso che non è tempo di fare bilanci, quelli vanno fatti a fine stagione.

Cosa può fare il calcio per migliorare?

Non sono preoccupato per il futuro del calcio. Possiamo sempre migliorare, ma anche in momenti di grande difficoltà abbiamo dimostrato come il calcio possa sopravvivere. Stiamo regalando comunque uno spettacolo ai tifosi nonostante ci manchino allo stadio.

Che Roma dobbiamo aspettarci ora?

Una Roma motivata, il campionato non è chiuso. Ora dobbiamo pensare alla gara con l’Atalanta sapendo che non abbiamo giocato come dobbiamo ultimamente. Non abbiamo perso l’identità.

Preoccupato per Manchester?

Ora non ci penso, prima abbiamo Atalanta e Cagliari. Sono ottimista per gli infortunati però, praticamente tutti ritorneranno.

Come valuta il campionato della Roma?

Non voglio fare bilanci, ma è chiaro che potevamo fare di più.

È possibile gestire al meglio i ricavi ed essere competitivi?

Sì, è una questione importante, ma così come lo è il tempo.