Fonseca: “Siamo molto contenti di farvi gli auguri. Grazie per il vostro calore e supporto” – VIDEO

L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato ai tifosi presenti all’allenamento a porte aperte al Tre Fontane. Queste le sue parole:

“Siamo molto contenti di fare gli auguri in questo momento e in questo stadio. A nome della società e della squadra vi ringrazio di cuore per il vostro calore e supporto. Siete sempre fantastici, con la squadra e col club. Ci date coraggio e forza, speriamo che siate orgogliosi di noi come noi siamo orgogliosi di voi.Tutti insieme siamo più forti, tutti insieme possiamo vincere. Buon anno e forza Roma“.

Queste le sue parole a Roma Tv:

Bellissima giornata con i tifosi…

Si è stato un peccato perché non abbiamo avuto la possibilità di avere tutti i tifosi qui ma è stata una buona giornata con il calore dei nostri tifosi. Loro sono sempre fantastici con noi e siamo contenti di averli qui.

Come ha trovato i ragazzi al rientro dalle vacanze?

Loro hanno capito che in questo momento è importante lavorare e capire che è un momento importante dove dobbiamo lavorare per poter vincere. Solo cosi possiamo essere forti. La squadra è motivata, i giocatori stanno lavorando bene. Ci aspettiamo che la squadra risponda bene.

Arriva un Torino arrabbiato…

Il Torino è una squadra molto forte. Tutte le partite sono difficili ma questa lo è molto.

La Coppa Italia?

Dobbiamo solo pensare alla partita contro il Torino, abbiamo tempo per pensare alle altre. Sappiamo che ci sono partite molto difficili ma adesso la cosa più importante è pensare alla partita del Torino.

Cosa la ha colpita dello slideshow?

Tutte le foto sono state importanti per me in questi primi 6 mesi alla Roma. Sono molto felice qui a Roma e fino alla fine dobbiamo lavorare per vincere.

