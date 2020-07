Fonseca: “Serviva replicare la vittoria, adesso il Verona”

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – Tre gol segnati senza faticare troppo, nessuna rete incassata, Zaniolo entra e torna a gioire. Sembrano lontanissime le ore delle critiche e del pessimismo, con due vittorie la Roma torna a galleggiare in zona euro e lascia tranquillo il suo allenatore. “Adesso le cose stanno andando meglio, sia fisicamente che mentalmente. Credo che molto sia dipeso dalla vittoria contro il Parma, che ci ha dato fiducia. Ai giocatori ho detto che un solo risultato non avrebbe risolto i nostri problemi e loro hanno risposto bene, giocando una partita di livello” ha dichiarato Fonseca. “A Brescia si sono riviste ambizione, intensità e qualità, che devono sempre essere presenti in un club come la Roma. Si può sempre migliorare, per esempio in zona gol. Nelle ultime partite abbiamo creato tanto ma non abbiamo concretizzato abbastanza. Però sono felice di aver chiuso la partita con la porta inviolata”.