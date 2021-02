Fonseca scommette sulla sua Roma: “Mkhitaryan è decisivo come Ibra per il Milan”

Corriere della Sera (G.Piacentini) – Senza Edin Dzeko, Smalling (“Rientrerà la prossima settimana“) e Ibanez, Fonseca non ha poi tutta questa scelta per decidere l’undici da mandare in campo stasera contro il Milan (20.45).Una partita che può rilanciare i giallorossi dopo il mezzo passo falso di Benevento e risucchiare i rossoneri più vicini alle inseguitrici, in lizza più per un posto in Champions che per lo scudetto. “Il Milan – le parole del tecnico portoghese – sta facendo una grande stagione. Gli ultimi risultati non sono stati buoni, ma ho visto tutte le loro partite e i risultati sono diversi dal rendimento. Non abbiamo l’ansia di affrontare le big, ho visto solo la voglia di giocare una grande partita“.

La forza dei rossoneri non cambierà il modo di stare in campo della Roma: “Manterremo la nostra identità. Contro tutte le squadre, grandi o piccole, vogliamo costruire gioco. Non modifichiamo l’atteggiamento in funzione dell’avversario». Recuperato Kumbulla, in difesa dovrebbe toccare a Cristante, Mancini e Fazio, con Spinazzola esterno. Mkhitaryan, insieme ad Ibrahimovic, è uno dei calciatori più decisivi della serie A: “Sono due grandi calciatori. Miki è decisivo per la Roma, Ibra per il Milan: difficile dire chi lo sia di più, entrambi stanno facendo una grande stagione“.