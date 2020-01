Fonseca saluta i tifosi: “Voglio ringraziare tutti quelli che erano al Tre Fontane. E’ stato bellissimo iniziare l’anno con il vostro calore” – FOTO

View this post on Instagram

Voglio ringraziare tutti i tifosi accorsi oggi al nostro allenamento a porte aperte allo Stadio delle Tre Fontane . È stato bellissimo iniziare l’anno con il vostro tifo e il vostro calore. Daje Roma! ⠀ ⠀ ⠀ I would like to thank all the fans who were at our open training session today. It was great to feel your warmth and support. Daje Roma!