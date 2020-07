Fonseca: «Basta paura, la Roma può tornare big»

Leggo (F. Balzani) – Tornare a vincere per salvare la panchina e l’obiettivo minimo dell’Europa League senza passare dai preliminari. Stasera col Parma la Roma di Fonseca cerca i tre punti nemmeno sfiorati nelle ultime tre partite, ma dovrà fare i conti con l’assenza di Smalling (out 8 giorni) e con una crisi psicologica ammessa dallo stesso allenatore: “Devo far capire alla squadra che una sconfitta è solo una sconfitta. Dobbiamo analizzarla, ma non può influenzarci così tanto. Stiamo lavorando per cambiare questa mentalità“. Confermato il modulo con la difesa a 3 che vedrà Cristante al posto di Smalling: “Ha le qualità per impostare l’azione dal basso“. Ancora panchina per Zaniolo: “Non può partire titolare, ma col Napoli ha giocato bene quella mezz’ora“. Davanti ci sarà Dzeko che cerca un record: il Parma, è l’unica affrontata in Serie A a cui il bosniaco non è riuscito a segnare. Se ci dovesse riuscire sarebbe l’unico nell’era dei 3 punti ad averlo fatto a tutte le squadre affrontate.