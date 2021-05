Fonseca: “Roma seria e brava”. Mourinho applaude sui social

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Vittoria larga della Roma, che supera 5-0 il Crotone e mantiene il settimo posto in classifica, con due punti di vantaggio sul Sassuolo.

“Abbiamo avuto problemi – l’analisi di Paulo Fonseca – per fare la formazione, ma chi ha giocato lo ha fatto bene. Molti calciatori avevano giocato con il Manchester, era difficile mantenere la stessa intensità. Abbiamo disputato una partita seria e nel primo tempo creato occasioni, era importante gestire le forze e vincere la gara”.

In campo c’erano molti giovani: Darboe e Reynolds titolari (entrambi classe 2001), poi nella ripresa sono entrati Zalewski e Bove (2002), ennesimo esordiente della gestione Fonseca. “In questo momento abbiamo bisogno di tutti. I ragazzi della Primavera si stanno comportando molto bene e devo dire che mister De Rossi sta facendo un gran lavoro. I giovani sono pronti per aiutare la prima squadra. Darboe sta dimostrando le sue qualità, mi fa credere di essere pronto per far parte della rosa della prima squadra. È umile, gioca con coraggio, chiede sempre la palla. Per il suo futuro deciderà Mourinho, ma per me ha le qualità per stare in prima squadra. Anche Reynolds è giovane, ha bisogno di tempo per ambientarsi nel calcio italiano. Ha giocato a sinistra, ne avevamo bisogno perché ci mancano calciatori, ha grandi qualità ma deve crescere“.

Durante la gara ha perso Ibanez e Darboe per un affaticamento muscolare, entrambi sono in dubbio per la gara di mercoledì contro l’Inter. “Vediamo chi riuscirò a recuperare, giocheranno quelli che ci sono“.

Anche ieri non è mancato il commento social di Mourinho, che su Instagram ha applaudito la vittoria dei giallorossi. “Anche io ho un profilo social (ride, n.d.r.) ma lo uso poco. Mourinho è stato molto corretto e onesto con me, ho un buon rapporto con lui. Sul mio futuro in questo momento non posso dire niente“.