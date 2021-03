Fonseca: “Roma, niente stanchezza ma tanta carica”

Corriere della Sera (G.Piacentini) – Senza tre pilastri come Smalling, Veretout e Mkhitaryan, oltre a Zaniolo che non tornerà prima di un mese, stanca per la lunga trasferta a Kiev di giovedì, la Roma stasera contro il Napoli si gioca una buona fetta delle possibilità di centrare il quarto posto. Paulo Fonseca ne avrebbe di motivi per essere preoccupato ma non vuole concederli alla squadra: “Non cerco scuse, la squadra è motivata e deve esserlo. Mi aspetto una buona prestazione. Abbiamo gestito alcuni giocatori e siamo pronti“.

Leggi anche: Dzeko guida l’attacco, in campionato non segna da due mesi e mezzo

Il portoghese ha imparato dagli errori dell’andata che però non gli faranno stravolgere la squadra: “Ho la mia strategia pronta, ma non cambieremo mai la nostra identità, vogliamo essere sempre propositivi e offensivi. Cristante? Sta giocando molto bene in un ruolo diverso, come è capitato ad altri, questo è lo spirito di sacrificio che voglio in questa squadra“. Se la Roma questa sera si gioca un pezzo di futuro, anche Fonseca non sa ancora bene cosa farà il prossimo anno ma non si sbilancia: “Sono concentrato sul presente e il presente è la partita con il Napoli“.