Fonseca-Roma. Il futuro è da scrivere

Il Messaggero (S.Carina) – “Non è tempo di bilanci”. Nemmeno nel post-gara con la Juventus, Fonseca aveva accennato ad un resoconto della sua prima annata in giallorosso. Ha voluto attendere la gara con il Siviglia, convinto probabilmente che la striscia di 7 vittorie nelle ultime 8 gare di campionato gli potesse regalare la svolta necessaria per ribaltare di colpo una stagione deludente. Non può definirsi altrimenti un anno dove l’obiettivo principale sbandierato a settembre gli stava sfuggendo dalle mani. Paulo ha quindi provato l’all-in contro l’ex Monchi. Gli è andata male, sovrastato nel gioco, nella corsa e nella tecnica. Ci si attendeva a quel punto una presa di coscienza, un’ammissione. E invece Fonseca ha sorpreso tutti: “È stata una stagione positiva”.