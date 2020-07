Fonseca ritrova Zaniolo

Tuttosport (S.Carina) – Pallotta corre in soccorso di Fonseca, spostando il mirino della critica verso i giocatori. Il motivo è semplice da intuire: dopo l’allontanamento del direttore sportivo Petrachi, a Trigoria non vogliono nemmeno pensare di accollarsi un altro stipendio cambiando l’allenatore in corsa. Per arginare la caduta della Roma, questa sera tornano tra i convocati Zaniolo e Pau Lopez che si gioca il posto con Mirante. Il talento ex Inter invece partirà ovviamente dalla panchina. Fonseca è pronto all’ennesimo turnover con 6 cambi in vista rispetto alla sconfitta contro l’Udinese. Tornano titolari Mancini, Veretout, Pellegrini e Dzeko. Chance anche per Zappacosta (o Santon) e Mkhitaryan. Ballottaggio tra Kluivert e Carles Perez.