Fonseca riparte dai soliti noti

Dopo nove giorni di vacanza, la Roma torna ad allenarsi con ancora in mente la vittoria nell’ultima giornata del 2019 contro la Fiorentina. Ieri hanno svolto lavoro differenziato Pellegrini e Smalling ma entrambi dovrebbero essere a disposizione nella sfida di domenica contro il Torino. Stanno proseguendo il loro percorso di recupero invece Cristante (che potrebbe rcuperare in vista della Juventus), Zappacosta, Kluivert, Pastore e Santon. Per iniziare il nuovo anno con la giusta carica, domani è previsto un allenamento aperto ai tifosi al Tre Fontane. Lo riporta Il Tempo.