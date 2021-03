Fonseca “ringhia”, ma è quasi una resa: “Ci manca la mentalità per certi livelli”

Il Messaggero (S.Carina) – Roma-Napoli rischia di aver emesso un primo verdetto: a meno di clamorose rimonte, la partecipazione alla prossima Champions per Fonseca sarà più facile proseguirla attraverso l’Europa League. La Roma è malinconicamente al sesto posto, ma potenzialmente settima con la Lazio ad un punto, che deve però recuperare il match contro il Torino.

Numeri inequivocabili che lasciano spazio ad un’analisi cruda da parte di Fonseca: “Non abbiamo la mentalità per lottare contro queste squadre, ancora una volta non abbiamo avuto coraggio. Non vincere contro le grandi ci ha creato ansia, ma solo noi possiamo cambiare tutto ciò. Se nel primo tempo non siamo esistiti, la ripresa è stata una gara diversa. Perché non entriamo subito in campo così? Per me è una questione di atteggiamento, di coraggio“.

La risposta che si dà in un secondo momento è quella che riaffiora ogni volta che le cose non vanno come dovrebbero andare: “Il problema è mentale, non ho dubbi. Non c’è l’alibi della stanchezza, la squadra ha giocato la ripresa con un’intensità diversa. E’ una questione di motivazione, abbiamo bisogno di capire che contro queste squadre se manca la voglia di vincere è tutto più difficile“.