Fonseca resta alla Roma

Il Tempo (F.Biafora) – La stagione di Fonseca era iniziata con numerose voci riguardanti il suo futuro, ma ora può veramente godersi il momento positivo della sua Roma. Sull’onda delle prestazione del gruppo sono iniziati i primi contatti esplorativi tra le società e l’entourage dell’allenatore per un eventuale prolungamento del contratto. A Fonseca scade il 30 giugno con l’accordo che prevede l’opzione di rinnovo per un’altra stagione. Dan e Ryan Friedkin hanno sempre confermato totale fiducia nel portoghese che è riuscito a mantenere la giuta lucidità per lavorare nel migliore dei modi. I Friedkin apprezzano il lavoro di Fonseca e si è deciso fare un punto della situazione al termine del girone di Europa League. Entrambe le parti hanno la consapevolezza che non c’è bisogno di affrettare i tempi. Intanto questa mattina andrà in scena il primo allenamento della settimana dopo il giorno di roposo. Lo staff medico incrocia le dita per Spinazzola. Chi si avvicina al ritorno è Diawara che ha svolto numerosi allenamenti individuali la scorsa settimana. Servirà un po’ più di tempo a Calafiori.