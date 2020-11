Fonseca respira: Perez e Spinazzola sono pronti per il Parma

La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – Leonardo Spinazzola e Carles Perez hanno ripreso ad allenarsi in gruppo e, salvo sorprese, ci saranno domenica all’Olimpico contro il Parma. La cattiva notizia è che contro la squadra di Liverani è in dubbio Chris Smalling che non si è mai allenato per un’intossicazione alimentare che lo ha colpito nel fine settimana. Fonseca è già costretto a fare i conti con l’emergenza perché Fazio e Kumbulla sono out per il Covid. L’argentino potrebbe fare un tampone nelle prossime ore, per l’ex Verona l’appuntamento è previsto la settimana prossima. Occhi puntati su Dzeko che ieri è ancora risultato positivo e oggi farà un altro tampone. A centrocampo Pellegrini è out e si giocano una maglia da titolare Cristante e Villar, con Diawara che potrebbe tornare in Europa League dopo aver superato Covid e quarantena.