Fonseca respira: ora sa che la squadra è con lui

Corriere dello Sport (R. Maida) – Ci sono vittorie che cambiano la storia, altre che semplificano la quotidianità. Paulo Fonseca è stato intelligente e ha compreso che una vittoria contro il Benevento non è stata sufficiente per ottenere una nuova apertura di credito. Ma dopo aver conquistato 7 punti in tre partite, compreso il pareggio contro la Juventus, la sua posizione ha recuperato una discreta stabilità. E’ evidente che in questo momento tutto può mutare velocemente e le due sfide di giovedì contro lo Young Boys ma soprattutto lunedì contro il Milan possono veramente cambiare tutto. Intanto in conferenza ha cercato di placare le tensioni interne: “Non c’è nessun problema con la società”. La verità è che il portoghese da fine agosto si sente in bilico e per questo ha cambiato anche il suo stile comunicativo. Un nodo è costituito anche dal rinnovo di contratto, questione che sarà probabilmente affrontata dal nuovo direttore sportivo.