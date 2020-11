Fonseca. Quotazioni in rialzo, ma non si fida del Cluj: “Guai a snobbarlo”

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Dall’inizio della stagione la Roma non è mai caduta contro nessuno e per questo Fonseca rivorrebbe quel punto contro il Verona. Motivo di orgoglio per l’allenatore perchè poi i risultato sono sempre la cartina tornasole per ogni mister. Soprattutto per lui che aveva iniziato questa stagione in mezzo a tante nubi e tanti dubbi, ma oggi sembra essere impossessato saldamente della nave. Il viaggio verso la serenità è ancora lungo e le onde sono sempre lì, in agguato. Fonseca sta di star lavorando al massimo e star mettendo nella Roma tutto quello che ha. In questi primi mesi di partite i Friedkin hanno imparato ad apprezzarlo, a valutarlo meglio rispetto alle impressioni iniziali. Una vittoria contro il Cluj aiuterebbe ad avere ancora più fiducia nel futuro perchè vorrebbe dire mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno. Fonseca però non si fida: “Il Cluj è molto forte, ha un modo di giocare particolare, è una squadra molto aggressiva sulle seconde palle. Va ricordato che la scorsa stagione era nel gruppo della Lazio e si è qualificato e non i biancocelesti“.