Fonseca: “Per noi partenza difficile con Verona e Juve”

La Repubblica (F.Ferrazza) – Paulo Fonseca, il tecnico della Roma, è tornato a rilasciare alcune dichiarazioni per commentare il nuovo calendario che i giallorossi dovranno affrontare in vista della nuova stagione. Il portoghese, che secondo alcune voci di mercato era a rischio esonero da parte del club, non parlava dal 6 agosto, giorno in cui la Roma era uscita sconfitta dagli ottavi di finale di Europa League contro il Siviglia. “Un avvio complicato, sarà difficile subito contro l’Hellas. Anche la fine del campionato non è semplice, ma, come dico sempre, pensiamo partita dopo partita e concentriamoci sulla prima”, questo il suo commento in merito all’inizio del campionato, che vedrà i giallorossi scendere in campo contro l’Hellas Verona.