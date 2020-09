Fonseca per forza

Tuttosport (S. Carina) – Dopo il 2-2 contro la Juventus, Fonseca guarda al futuro con un minimo di fiducia in più. Ai Friedkin è piaciuto il piglio con cui la squadra ha affrontato i campioni d’Italia, uno spirito diverso da quello visto a Verona. Per ora, quindi, il portoghese è saldo. In realtà lo sarebbe stato anche con un ko. Le voci su Allegri che hanno animato l’ultima settimana, hanno scalfito poco i Friedkin. Il contratto del toscano, che chiede 15 milioni lordi, non sarebbe stato sostenibile per la gestione del bilancio, vista anche la permanenza di Dzeko.