Fonseca: “Penso solo a vincere tutte le partite”

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – “Mourinho? Con me è stato corretto ed onesto. Ma non chiedetemi che squadra gli lascerò, non sarebbe giusto rispondere da parte mia“. Così Fonseca chiude la settimana in cui è stato ufficializzato il suo addio. Con il solito sorriso: “Con Josè abbiamo parlato, è chiaro. Ci siamo confrontati, del resto siamo entrambi portoghese ed abbiamo un bel rapporto“. La vittoria contro il Crotone: “Abbiamo avuto problemi per allestire la squadra, dopo il Manchester era importante gestire forze e stanchezza. Contava vincere e ora l’obiettivo è farlo anche nelle prossime tre partite che mancano. Vedremo chi potremo recuperare per l’Inter“. Sui giovani: “Grazie al lavoro di Alberto De Rossi abbiamo dei ragazzi che ci stanno dando una mano in un momento di difficoltà. Darboe sta molto bene e sta dimostrando tutta la qualità che ha“. Torna sull’Europa League: “Rifarei ogni scelta. La squadra aveva fatto un buon primo tempo, non c’era ragione di cambiare“.