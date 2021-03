Fonseca, paura prima del sorriso: “Senza vittoria, addio serenità…”

Il Messaggero (S.Carina) – Il gol di Diawara permette alla Roma di restare aggrappata al treno Champions. La rete del guineano è provvidenziale dopo una serata difficile, nella quale la squadra di Fonseca è apparsa priva di idee, soprattutto nel primo tempo. “E’ stata una partita difficile ma abbiamo vinto bene -commenta Fonseca-. Difensivamente siamo stati sicuri, senza concedere occasioni. Nei primi 45 minuti abbiamo cercato la profondità, nella ripresa l’abbiamo trovata“.

“Senza vittoria la serenità è difficile da trovare, abbiamo perso con il Milan ma è importante capire cosa migliorare quando non vinciamo. Con la Fiorentina la squadra ha fatto una buona partita, ha avuto un grande atteggiamento e spirito di gruppo“. E sul confronto con Pedro: “Una conversazione normale tra tecnico e calciatore, abbiamo parlato della partita passata e di come è entrato“.

Una smorfia sul volto quando gli chiedono di Veretout: “E’ un problema muscolare, valuteremo nelle prossime ore“. Su Diawara invece: “Si è fermato tanto tempo, è tornato e stava giocando bene anche in Europa League. Ha fatto una buona partita, non solo per il gol. Sono soddisfatto di avere una soluzione in più con lui. Con Amadou, la squadra è più sicura in difesa“.