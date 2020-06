Fonseca è ottimista: “Il gruppo sta bene e sappiamo creare occasioni”

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – Ieri mister Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa prima della partita contro il Milan. Queste le sue parole: “Io preferisco giocare più tardi, penso che in certe ore faccia troppo caldo per entrambe le squadre. Le squadre giocano nelle stesse circostanze quindi non ci sono scuse. Per il calcio è sempre meglio giocare senza questo caldo. Ma come ho detto vale per entrambe le squadre. Non ho mai sentito i calciatori preoccupati per questa questione, siamo ottimisti e tranquilli. Dobbiamo fare una buona partita e dobbiamo pensare solamente a questo adesso. Onestamente non ho pensato a staffette. Le mie decisioni sono prese in funzione della strategia e della condizione fisica”. Poi su Pau Lopez ha aggiunto: “Il suo recupero è stato normale. Ha iniziato adesso ad allenarsi con noi. Non è pronto per questa partita, ma per la prossima credo di sì. Il recupero è stato normale”.