Fonseca: “Orgoglioso di avere allenato la Roma. Non subiremo il contropiede”

Corriere della Sera – All’inizio e alla fine della sua avventura romanista Paulo Fonseca si è trovato di fronte il derby. La prima volta finì 1-1, con parecchia fortuna. Quella partita lo convinse a “italianizzarsi”, limitando la pressione alta e il possesso palla fino a sposare la difesa a 3. Come è finita è sotto gli occhi di tutti. La Roma attuale è settima e rischia di arrivare ottava, ha 6 punti in meno dell’anno scorso, ha segnato 7 gol in meno e ne ha presi 18 in più (15 se togliamo lo 0-3 a tavolino contro il Verona, visto che sul campo era finita 0-0). Stasera vivrà la sua ultima panchina giallorossa all’Olimpico trovando di nuovo di fronte la Lazio di Simone Inzaghi che non ha mai battuto in tre incroci.