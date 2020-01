Fonseca: “Ora la Roma non può sbagliare”

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato ieri in conferenza stampa. Queste le sue parole riportate da Il Corriere dello Sport: “Se vogliamo andare vicino alla Juventus, vicino alle altre grandi squadre, non possiamo sbagliare questo tipo di partite. E’ una questione di mentalità e stiamo lavorando per cambiarla. Per me manca un po’ di aggressività in questo momento, è un problema di questa squadra. Il problema non è creare la situazione, il problema è l’aggressività in questo momento”.