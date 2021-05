Fonseca non si dimetterà e la Roma non vuole esonerarlo prima della sfida col Manchester United

Sono giorni pesanti in casa Roma dopo le recenti sconfitte in campionato e dopo la batosta dell’Old Trafford. Come riporta con un tweet Jacopo Aliprandi, Fonseca non si dimetterà. Dal canto suo, la Roma non ha intenzione di esonerarlo prima della sfida di giovedì col Manchester United. Gara che esaurisce le ambizioni stagionali della Roma, nel bene o nel male.

